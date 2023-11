Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BMW Hold

06.11.23

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BMW nach einem "soliden" dritten Quartal und einem bestätigten Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. An seiner operativen Gewinnschätzung für 2023 ändere sich daraufhin nicht viel, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erhöhte zwar leicht seine diesjährigen Schätzungen für die Automobilsparte, dies werde aber durch niedrigere Erwartungen an den Finanzdienstleistungsbereich ausgeglichen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images