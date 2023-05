Bernstein Research

BMW Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska befasste sich einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Autobranche mit der Situation und den Perspektiven am Markt für Brennstoffzellenfahrzeuge. Laut Roeska werden diese zwar schon länger von japanischen Herstellern verkauft, doch ein deutliches Wachstum werde erst nach 2030 erwartet. Europäische Hersteller wie BMW oder Mercedes hätten mittlerweile eine kleine Anzahl solcher Fahrzeuge auf Versuchsbasis verkauft, während Renault und Stellantis beide mit dem Verkauf von Kleintransportern begonnen hätten./ck/tih

