Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW vor Zahlen für das erste Quartal von 99 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst George Galliers traut dem Autobauer laut einer am Freitag vorliegenden Studie eine Ergebnismarge von 10,2 Prozent im Kerngeschäft zu. Damit liegt er nach eigener Aussage deutlich über der Konsensschätzung. Für das Jahr könnte BMW das Margenziel von bisher sechs bis acht auf acht bis zehn Prozent anheben. Der Zeitpunkt der Zahlenvorlage für das erste Quartal sei dafür aber wohl noch zu früh. Galliers erhöhte seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2023./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / 17:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.