Aktie in diesem Artikel BMW AG 85,03 EUR

-2,69% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen BMW AG 85,03 EUR -2,69% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW vor dem Quartalsbericht von 109 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Münchner dürften starke Ergebnisse vorlegen, schrieb Analyst George Galliers in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebit), das um mindestens 10 Prozent über dem Marktkonsens liegt. Dann könnte BMW auch das Margenziel für das Gesamtjahr aufstocken./ag/edh

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 13:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.