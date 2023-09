Goldman Sachs Group Inc.

BMW Neutral

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Es sei die generelle Auffassung von Anlegern, dass die europäische Automobilindustrie vor einer Phase gedämpfter Absatz- und Preisentwicklungen stehe, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er gehe aber konstruktiver an den Sektor heran. Die stärkere Geschäftsentwicklung bei den Autobauern könnte sich fortsetzen und sollte belohnt werden. BMW zählt er aber nicht zu den Branchenfavoriten. Diese seien vielmehr zuvorderst Mercedes-Benz sowie dann Porsche und Stellantis./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 04:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images