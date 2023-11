Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 120 auf 119 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe ein unspannendes Quartal hinter sich, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das könnte sich für die Anleger aber als zunehmend attraktiv erweisen, da die Sorgen über den Absatz der Branche sowie die Preisentwicklung in den kommenden Quartalen zunähmen. Noch ändere die gegen den Trend beeindruckende Entwicklung der Elektroauto-Sparte seine grundlegende Einschätzung zur Aktie aber nicht./gl/ajx

