NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi nahm in einer am Montag vorliegenden Studie Anpassungen an seinem Bewertungsmodell für den Autobauer vor. Das Unternehmen bleibe ein sicherer Hafen für Anleger mit soliden Ergebnissen, einer starken Bilanz und einem schrittweise verstärkten Fokus auf Elektromobilität. Die Bewertung der Aktie spreche nur für ein neutrales Votum./tih/he