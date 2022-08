NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Autobauer habe ein solides zweites Quartal hinter sich, in dem er mit dem operativen Ergebnis (Ebit) seine Schätzung getroffen, die Konsensprognose aber getoppt habe, schrieb Analyst Jose Asumendi am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/jha/