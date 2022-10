NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW vor Zahlen und zwei Investorenveranstaltungen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Autobauer dürfte das dritte Quartal solide beendet haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei dürften die Münchener unter anderem von einer hohen Preissetzungsmacht, einem starken Produktmix und dem Rückenwind von der Währungsseite profitiert haben, der die Belastungen durch die Rohstoffkosten aufgefangen haben sollte./la