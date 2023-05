JP Morgan Chase & Co.

BMW Neutral

18:11 Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 95 auf 105 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Autohersteller habe zuletzt rund zwei Milliarden Euro investiert, so viel wie nie zuvor in einem Quartal, und selbst dann noch ein sehr starkes erstes Quartal präsentiert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen. Asumendi erhöhte seine Schätzungen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 16:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 16:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com