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Symbol BAMXF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

12:41 Uhr
BMW Overweight
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
55,30 EUR -0,10 EUR -0,18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. In den kommenden Jahren komme es auf die Agilität und Durchsetzungsfähigkeit des Autobauers an, um die Finanzziele zu erreichen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag mit Blick auf die zweitägige Kapitalmarktveranstaltung in München. BMW gehe aber die richtigen strategischen Themen für eine insgesamt bessere Geschäftsentwicklung an und verdiene Beifall für die 2028-er Ziele. Andere Hersteller dürften dem Beispiel der Münchner folgen und sich im schwierigen Branchenumfeld ebenfalls eher kurzfristigere Zeiel setzen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Overweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,26 €		 Abst. Kursziel*:
48,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,28%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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