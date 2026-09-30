BMW Aktie
Marktkap. 32,64 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
AI Analyse
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. In den kommenden Jahren komme es auf die Agilität und Durchsetzungsfähigkeit des Autobauers an, um die Finanzziele zu erreichen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag mit Blick auf die zweitägige Kapitalmarktveranstaltung in München. BMW gehe aber die richtigen strategischen Themen für eine insgesamt bessere Geschäftsentwicklung an und verdiene Beifall für die 2028-er Ziele. Andere Hersteller dürften dem Beispiel der Münchner folgen und sich im schwierigen Branchenumfeld ebenfalls eher kurzfristigere Zeiel setzen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Overweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,26 €
|Abst. Kursziel*:
48,39%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,28%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|12:41
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|BMW Neutral
|UBS AG
|08:01
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12:41
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|BMW Neutral
|UBS AG
|08:01
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12:41
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|BMW Neutral
|UBS AG
|08:01
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG