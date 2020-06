NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Branchenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi empfahl die Aktie des Autobauers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als seine "Top Idea". Die Münchener hätten mit ihrer Elektro-Strategie die Kosten im Griff und seien auf gutem Weg, die europäischen Emissionsvorgaben zu treffen. Zudem sollte die starke Wachstumsdynamnik in China dem Konzern in gewissem Maß durch das enorm schwierige zweite Quartal helfen./tav/jha/