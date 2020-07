NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Münchener könnten im zweiten Quartal einen positiven Free Cashflow ausweisen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Davon sollte an die Investoren des Autobauers ein starkes Signal ausgehen./bek/la