NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Er habe nun größere Klarheit darüber, wie der Autobauer sein Profitabilitätsziel mittelfristig erreichen wolle und wie die unmittelbar greifenden Kostensenkungsmaßnahmen sowie die Vereinbarungen mit den Arbeitnehmern die Gewinndynamik stützen können, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/he