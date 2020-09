NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi rechnete in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit soliden Zahlen. Der Münchener Autobauer dürfte von einer sehr starken Dynamik auf dem Absatzmarkt China profitiert haben./bek/gl