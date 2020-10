NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie resümierte Analyst Jose Asumendi aus den nun bekannten Zahlen ein erneut starkes Quartal des Autobauers. Der vermeldete Free Cashflow sei um ein Vielfaches höher als von ihm und dem Markt erwartet./tih/gl