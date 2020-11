NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Papiere von BMW von ihrer "Best Ideas"-Favoritenliste gestrichen. Dies begründete der Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der stark überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Anteilsscheine der Münchner. Die Einstufung ließ der Experte aber bei einem Kursziel von 80 Euro auf "Overweight"./ag/edh