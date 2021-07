NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW anlässlich der begonnenen Berichtssaison europäischer Automobilhersteller von 92 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Dank einer vorteilhaften Preisgestaltung und eines guten Produktmixes hätten die Hersteller im zweiten Quartal ihre Profitabilität wohl erneut deutlich verbessert, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Mit Blick auf die wahrscheinlich weiter steigenden Rohstoffpreise und die branchenweite Knappheit bei Halbleitern aber dürften die Margen im zweiten Halbjahr wieder unter Druck geraten. Unter dem Strich erhöhte der Experte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie von BMW./la/edh