NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 111 auf 107 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Dank des finanziellen Beitrags der vollständigen Konsolidierung eines Gemeinschaftsunternehmens in China impliziere der revidierte Ausblick des Autobauers trotz der erwarteten Folgen des Ukraine-Kriegs immer noch Kurspotenzial für die Aktie, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/stw