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Symbol BNPQF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

BNP Paribas Buy

14:26 Uhr
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 136 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Franzosen an. An seinen Ergebnisprognosen ändert sich nur wenig, er schraubte aber auch am Bewertungsmaßstab./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
91,63 €		 Abst. Kursziel*:
54,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
91,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,48%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

14:26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
03.11.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
02.11.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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