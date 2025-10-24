DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,85 +6,5%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.742 +1,3%Euro 1,1625 +0,0%Öl 66,17 +0,7%Gold 4.072 -0,2%
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, Bitcoin im Fokus
Top News
EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst
Börse aktuell: 10 Fakten für den Montag - Entspannungssignale im Handelsstreit Börse aktuell: 10 Fakten für den Montag - Entspannungssignale im Handelsstreit
BNP Paribas Aktie

Marktkap. 75,59 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
Jefferies & Company Inc.

BNP Paribas Buy

08:01 Uhr
BNP Paribas Buy
BNP Paribas S.A.
69,04 EUR 0,42 EUR 0,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 28. Oktober anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften erwartungsgemäß ausfallen, schrieb Joseph Dickerson am Montag in seinem Ausblick. Ein Gerichtsurteil im Zusammenhang mit einer Sammelklage, welches drei Musterklägern Schadensersatz zugesprochen und den Börsenwert von BNP vergangene Woche um 8 Milliarden Euro gemindert habe, könnte aufgehoben werden, betonte er mit Blick auf die angekündigte Berufung der Franzosen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,14 €		 Abst. Kursziel*:
37,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,60%
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

