NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 62 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die französischen Bankhäuser seien zu negativ, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies gelte besonders für BNP als aussichtsreichstem Wert. Die Bewertung sei attraktiv./mf/tih