NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen von 66 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal der französischen Bank sei erheblich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie habe noch viel Luft nach oben./ajx/ag