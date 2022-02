NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Einer enttäuschenden Kostenentwicklung stünden die besser als erwartet ausgefallenen Ziele der Bank für 2025 gegenüber, welche die Aktie antreiben sollten, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/tih