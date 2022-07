NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der anstehenden Berichtssaison der französischen Banken sei Societe Generale sein "Top Pick", schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sei aber auch für BNP positiv gestimmt und rechne mit einem guten Zahlenwerk./ck/gl