NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Resultate des zweiten Quartals zeigten eine Fortsetzung der starken Geschäftsdynamik, auch wenn die Kernkapitalquote etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/men