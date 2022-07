NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas nach Quartalszahlen von 73 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Flora Bocahut nannte die Aktien der französischen Bank in einer am Freitag vorliegenden Studie attraktiv./bek/he