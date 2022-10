NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas vor der Berichtssaison französicher Banken von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Flora Bocahut äußerte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf das dritte Quartal ihre Präferenz für BNP Paribas. Die Societe Generale sollte sich auch gut geschlagen haben, sie fürchtet bei dem Konkurrenten aber eine vorübergehende Enttäuschung im französischen Privatkundengeschäft./tih/mis