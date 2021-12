NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der BNP Paribas nach einem Pressebericht über ein mögliches Interesse der Bank of Montreal an der US-Tochter Banc of the West auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Jean-Francois Neuez nahm dies in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Anlass, um die finanziellen Auswirkungen eines Verkaufs zu überarbeiten. Preisannahmen und den Buchwert ins Verhältnis gesetzt, könnte der BNP-Gewinn je Aktie im kommenden Jahr um 9 bis 17 Prozent steigen./tih/edh