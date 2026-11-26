BNP Paribas Aktie
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Marktkap. 98 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
AI Analyse
BNP Paribas Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Hold" belassen. Im Vorfeld des Kapitalmarkttags am 2. Februar 2027, auf dem die Ziele für 2030 vorgestellt werden dürften, habe sich die Unternehmensleitung ausgesprochen zuversichtlich hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten der Bank geäußert, schrieb Sharath Kumar in dem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Hold
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
109,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
91,54 €
|Abst. Kursziel*:
19,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
91,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,84%
|
Analyst Name:
Sharath Kumar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
122,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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