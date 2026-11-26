Deutsche Bank AG

BNP Paribas Hold

09:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Hold" belassen. Im Vorfeld des Kapitalmarkttags am 2. Februar 2027, auf dem die Ziele für 2030 vorgestellt werden dürften, habe sich die Unternehmensleitung ausgesprochen zuversichtlich hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten der Bank geäußert, schrieb Sharath Kumar in dem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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