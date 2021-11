NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Ein möglicher Verkauf der Bank of the West würde aus strategischer und finanzieller Sicht Sinn machen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. So könnte die französische Großbank die Verkaufserlöse zum Rückkauf eigener Aktien verwenden./la/he