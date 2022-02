NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Die französische Bank habe ein wenig enttäuscht, während das ehrgeizige neue Ziel für die Eigenkapitalrendite weitgehend erwartungsgemäß ausfalle, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/tih