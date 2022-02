NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas nach einem Gespräch mit den Konzern- und Finanzchefs von 69 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Manager hätten das Ziel höherer Renditen bekräftigt - mitunter durch den Verkauf der BancWest, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kursziel macht sie fortan an ihren Erwartungen für Dezember 2023 fest./tih/men