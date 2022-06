NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Papiere werden von der Analystin Delphine Lee beobachtet. Ihr für ABN Amro verantwortlicher Kollege Raul Sinha sieht Übernahmespekulationen nach einem Pressebericht über ein angebliches Kaufinteresse der BNP an ABN in einer am Montag vorliegenden Studie skeptisch. Die Niederländer passten nicht zur Strategie der Franzosen. Der BNP-Chef habe in den vergangenen Jahren immer wieder betont, dass man nicht an einer Übernahme des traditionellen Privatkundengeschäfts interessiert sei, sondern eher an Zukäufen in Einzelbereichen wie Verbraucherkredite, Autofinanzierung oder Vermögensverwaltung. Zudem sieht Sinha hohe regulatorische Hürden für grenzübergreifende Übernahmen./ag/ck