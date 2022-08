NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analystin Delphine Lee hob in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem zweiten Quartal ihre Ergebnisprognosen bis 2024. Ihre Erwartung für die Kernkapitalquote reduzierte sie leicht./ag/la