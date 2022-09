NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analystin Delphine Lee kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre 2024er-Gewinnschätzungen je Aktie für BNP Paribas und Societe Generale leicht. Damit trage sie einem etwas geringer als bislang gedachten Einfluss des aktuellen Zinsumfeldes Rechnung. Für 2022 und 2023 ließ sie ihre Schätzungen weitgehend unverändert./ajx/mis