NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Wegen voraussichtlich höherer Rückstellungen habe sie ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie im Jahr 2023 etwas gekappt, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Rückstellungen der französischen Großbank dürften ihr zufolge um 37 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro steigen./ck/ajx