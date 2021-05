NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas nach Quartalszahlen von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die französische Bank. Gründe seien bessere Aussichten für Erträge und Rückstellungen./ajx/ag