NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee erhöhte nach den Quartalszahlen der Franzosen ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie. Dies schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he