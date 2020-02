HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BNP Paribas von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 42 Euro gesenkt. Die Aktie sei nach ihrer 30-prozentigen Kursrally im Jahr 2019 überkauft und die Bank werde falsch verstanden, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihr Ertragsmix werde als defensiv wahrgenommen, letztlich belasteten aber Negativzinsen stärker als von vielen gedacht. Auch nehme der Wettbewerb in diesem Jahr zu./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 17:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.