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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

13:01 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu wies am Montag darauf hin, dass die US-Luftfahrtbehörde FAA einen Software-Fehler nicht als sicherheitsrelevantes Risiko eingestuft habe. Das lasse darauf schließen, dass Flugzeuge des Typs MAX 10 mit dem Software-Upgrade noch vor dem Jahresende zertifiziert und im kommenden Jahr erstmals ausgeliefert werden dürften./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 17:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 193,56		 Abst. Kursziel*:
36,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 193,59		 Abst. Kursziel aktuell:
36,89%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 278,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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