Boeing Aktie
Marktkap. 133,35 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
AI Analyse
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing nach Quartalszahlen des Flugzeugbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der bereinigte Verlust je Aktie (Core EPS) falle geringer als vom Marktkonsens aus, aber höher als von ihr erwartet, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das Umsatzwachstum habe ihre Prognose übertroffen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 265,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 185,57
|Abst. Kursziel*:
42,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 179,31
|Abst. Kursziel aktuell:
47,79%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 268,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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