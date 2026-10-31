Boeing Aktie
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Marktkap. 121,8 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
AI Analyse
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Aussagen des Flugzeugherstellers zum mittelfristig erwarteten Free Cashflow (FCF) seien enttäuschend, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag. Gründe seien niedrigere Verkaufspreise und Kapitalausgaben im Zusammenhang mit Investitionen in den Produktionsstätten Seattle und Cahleston./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 230,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 171,55
|Abst. Kursziel*:
34,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 171,55
|Abst. Kursziel aktuell:
34,07%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 250,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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