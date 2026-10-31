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Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

08:16 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Aussagen des Flugzeugherstellers zum mittelfristig erwarteten Free Cashflow (FCF) seien enttäuschend, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag. Gründe seien niedrigere Verkaufspreise und Kapitalausgaben im Zusammenhang mit Investitionen in den Produktionsstätten Seattle und Cahleston./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 230,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 171,55		 Abst. Kursziel*:
34,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 171,55		 Abst. Kursziel aktuell:
34,07%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 250,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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