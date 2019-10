NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 430 auf 420 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der möglichen Wieder-Inbetriebnahme der 737 Max Anfang 2020, weiteren Produktionskürzungen bei der 787 und Verzögerungen bei der 777X gestalte sich das Produktionsprofil des Flugzeugbauers nun insgesamt etwas ausgewogener, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/bek



