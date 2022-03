NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Auftragsdaten und Auslieferungszahlen für Februar auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Wie erwartet habe es keine Auslieferungen der 787er Flugzeuge gegeben, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auslieferungen der 737 Max seien zudem im Vergleich zum Januar rückläufig gewesen. Nun stünden die Auslieferungen des Konkurrenten Airbus im Fokus, der seine Zahlen noch vorlegen müsse./ck/jha/