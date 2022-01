Aktie in diesem Artikel Boeing Co. 173,70 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing von 300 auf 307 US-Dollar angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Der weltweite Flugverkehr sei nach wie vor auf dem Weg der Erholung, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein neuer Auftragszyklus laufe zurzeit. Zudem habe der Flugzeugbauer die Barmittel stabilisiert, auch wenn diese noch weit von dem Niveau früherer Zeiten entfernt seien./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 20:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.