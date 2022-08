Aktie in diesem Artikel Boeing Co. 162,70 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Boeing mit einem Kursziel von 281 US-Dollar auf der "Conviction Buy List" belassen. Etlichen Presseberichten zufolge stehe der US-Flugzeugbauer unmittelbar vor der Wiederaufnahme von Auslieferungen des Langstreckenjets 787 (Dreamliner), schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies würde einen erheblichen Bremsklotz für die Aktie aus dem Weg räumen, da erhebliche Barmittelzuflüsse freigesetzt und die Sorgen über die Kapitalstruktur des Airbus-Konkurrenten gedämpft würden./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2022 / 22:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.