NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Boeing nach Auftrags- und Auslieferungszahlen für den Monat Juli auf der "Conviction Buy List" belassen mit einem Kursziel von 281 US-Dollar. Dank der Farnborough Airshow seien diese die besten seit einem Jahr gewesen, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stornierungen von Aufträgen seien zurückgegangen./bek/gl