NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 265 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Seth Seifman passte sein Bewertungsmodell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die überraschend gut ausgefallenen Geschäftszahlen des US-Flugzeugbauers zum zweiten Quartal an. Sein neues Kursziel basiere nun auf Schätzungen bis Dezember 2022./la/mis