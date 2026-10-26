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RBC Capital Markets

Boeing Outperform

14:51 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing nach Quartalszahlen des Flugzeugbauers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Verlust je Aktie (Core EPS) liege über der Konsensschätzung, das Umsatzplus aber auch, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Barmittelentwicklung sei wie schon im Vorquartal das Highlight - damit seien die Risiken für das entsprechende Jahresziel weiter gesunken./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 185,57		 Abst. Kursziel*:
26,64%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 179,00		 Abst. Kursziel aktuell:
31,28%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 268,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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