Boeing Aktie
Marktkap. 133,35 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
AI Analyse
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing nach Quartalszahlen des Flugzeugbauers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Verlust je Aktie (Core EPS) liege über der Konsensschätzung, das Umsatzplus aber auch, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Barmittelentwicklung sei wie schon im Vorquartal das Highlight - damit seien die Risiken für das entsprechende Jahresziel weiter gesunken./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 235,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 185,57
|Abst. Kursziel*:
26,64%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 179,00
|Abst. Kursziel aktuell:
31,28%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 268,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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